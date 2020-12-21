أهالي دسوق يشيعون جثامين «الأصدقاء الثلاثة» إلى مثواهم الأخير

شيع أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، جثامين «الأصدقاء الثلاثة» الذين لقوا مصرعهم في حادث اليوم، إلى مثواهم الأخير، بمقابر المدينة.

وتجمع المئات من الأهالي حول السيارات التي نقلت الجثامين، مودعين الشباب بعبارات الحزن والفراق، في مشهد جنائزي مهيب، مؤكدين أنها ليلة حزينة على مدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ جميعها.

وتوفى الشبان الثلاثة إثر انقلاب سيارتهم على طريق «دسوق-دمنهور»، مساء اليوم، ما أسفر عن وفاتهم، أمام محجر الزواوي بطريق «دسوق- دمنهور»، وجرى نقل جثثهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي.

والضحايا الثلاث هم: أحمد محمد عبد السلام، 18 عاما، وزياد عمرو الخولي، 18 عاما، نجل المرشح السابق لعضوية مجلس النواب العقيد عمرو الخولي، ومحمد عصام سعد، 18 عاما، وجميعهم مقيمون بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ونعى المدونون في مجموعات على موقع التواصل «فيسبوك» الشباب الثلاثة، حيث قال أحدهم «3 شباب زينة شباب دسوق.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما قال آخر «ننعي بكل الحزن والأسى نجل العقيد عمرو الخولي ونسأل الله العلي القدير أن يلهم أسرته الصبر»، كما كتب العشرات عبارة «ليلة حزينة في دسوق».

واستقبلت مستشفى إدكو المركزي في محافظة البحيرة، وفي وقت سابق من مساء اليوم، 6 مصابين من قوة الشرطة في الحادث المذكور بالطريق المشار إليه، بينهم ضابط برتبة رائد ومساعد شرطة وأمينا شرطة.

وأسفر الحادث عن إصابة ضابط برتبة رائد، و5 شرطيين آخرين، بينهم مساعد وأمينا شرطة، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولي الساحلي، بدائرة مركز شرطة إدكو في محافظة البحيرة.