كيف تتصالح في المخالفات إذا تعددت داخل المبنى الواحد؟

مع اقتراب نهاية مهلة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة بنهاية ديسمبر 2020، أكد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أنّه حال تعدد وتنوع المخالفات داخل المبنى الواحد، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة، بحسب نوع كل مخالفة طبقا للنسب الواردة، وحال اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح، يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة، على ألا تزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفي جنيه.

سداد رسم الفحص حسب المخالفة على الطبيعة

وأشار قانون التصالح إلى أنّ لجنة المعاينة بعد الفحص يمكنها مطالبة صاحب الشأن باستيفاء بعض المستندات واستكمال سداد رسم فحص الطلب، حال اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء الأوراق المطلوبة، بما لا يجاوز شهرا من تاريخ استلام الإخطار، وحال تقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به أسباب رفض البت في طلب التصالح.

مقابل التصالح يختلف حسب نوع المخالفة

وفيما يتعلق باحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، أوضح قانون التصالح أنّها تأتي طبقا لسعر المتر الذي تحدده اللجنة، على أن تراعي النسب الآتية من قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بحسب نوعية المخالفة، فمخالفة البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية تتطلب سداد 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ومخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية يتم سداد 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.

أما مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات، فيتم دفع 50% من قيمة المتر لمقابل التصالح، ومخالفة الرسومات المعمارية والانشائية للترخيص يتم سداد 25%، أما مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية، يتم سداد 20% من قيمة المتر المسطح، أما مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات الإنشائية، فيتم سداد 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التقنين، وفي كل الحالات لا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح عن 50 جنيها.