ضبط مصنع زيت زيتون غير مرخص في المطرية

تمكّنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية زيت الزيتون، مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلّدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 4,200 طن زيت زيتون، 2200 زجاجة مُعدة للتعبئة،وجميع المضبوطات مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.