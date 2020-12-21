محافظ الغربية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على ضرورة استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى وبإشراف السيد هشام أبو المكارم رئيس المركز والمدينة بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت وكذلك الوحدة الصحية بالقرية، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة التابعين للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن. كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة.

يذكر أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة على مدار اليوم بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تمت صباح اليوم أعمال التطهير بمركز طنطا، حي أول طنطا، حي ثان طنطا ومركز ومدينة بسيون.

وكان محافظ الغربية كرم 41 شاب وفتاة من فريق متطوعي الغربية وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والذي تم تنفيذه من خلال مركز تدريب المحافظة في الفترة من 12/ 9 إلى 27 /10 /2020.

بدء الاحتفال بالسلام الوطني وعرض فيديو عن آراء المتدربين ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه على مدار 72 ساعة تدريبية من خلال 10 محاضرين ومدربين قاموا بتقديم محتوي تدريبي متخصص في 36 محاضرة وورشة عمل.

وفي كلمته أكد محافظ الغربية اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال التدريبات المتخصصة وإعدادهم ليكونوا قيادات المستقبل، كما قدم الشكر لفريق المتطوعين على جهودهم التطوعية المبذولة في خدمة المجتمع ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

والجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في (التخطيط الاستراتيجي- البرمجة اللغوية والعصبية- مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات- إعداد دراسة الجدوى – مهارات القيادة – مهارات إدارة الوقت – مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار- حل المشكلات وإدارة الأزمات- تحليل الشخصيات والتعامل معها – مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية – التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.