غلق وتشميع 22 مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملات موسعة اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشن حي أول المحلة الكبرى حملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 4 مراكز دروس خصوصية بشوارع "محب، وادي النيل، عادل الرفاعي، شكري القوتلي"، كما تم إغلاق عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية بمركز المحلة الكبرى، و4 مراكز بمدينة سمنود، ومركزين بمدينة بسيون، ومركز بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا وعدد 3 مراكز بمدينة كفر الزيات.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الجميع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وسلامه وأمن الشارع الغرباوي فضلا عن ردع كافه المخالفين قانونيا.

وكان محافظ الغربية تابع استمرار جهود المراكز والمدن والأحياء في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى وبإشراف السيد هشام أبو المكارم رئيس المركز والمدينة بتطهير موقف السيارات بقرية حانوت وكذلك الوحدة الصحية بالقرية ، كما تم تعقيم مواقف طنطا والمحلة والقاهرة التابعين للمركز والمدينة.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتطهير مباني ديوان الوحدة المحلية ورش وتطهير موقف السيارات، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية بميت حواي والمصالح الحكومية بها، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن حفاظا علي ارواح المواطنين واسرهم .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بتطهير وتعقيم جراج الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكذلك المواقف العمومية لنقل الركاب بنطاق المركز وموقف السرفيس الداخلي بالمدينة فضلا عن تمكن المسؤولين عن من اغلاق 4 سناتر دروس خصوصيه اضافيه للوقايه من وباء كوفيد 19 .