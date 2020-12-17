إصابه 5 أفراد من أسرة واحدة بالغربية لتناولهم وجبة فاسدة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بنزلة معوية واشتباه تسمم، إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم وخصصت سياره إسعاف لنقلهم إلى طواريء مستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود تقرير غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمين بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة بادعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.

كما كشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية، عن وصول علي عبدالوهاب الفخراني، 43 سنة، وعزة الحسيني عبد الله، 40 سنة، ومحمد علي الفخراني، 18 سنة، وندى علي الفخراني، 16 سنة، وأحمد علي الفخراني، 14 سنة، إلى مستشفى طنطا الجامعي، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.