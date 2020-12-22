جدارية تحكي مسيرة التنمية في عهد الرئيس السيسي على هامش مؤتمر ألوان

افتتح اللواء محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وأشرف إبراهيم، رئيس مهرجان ألوان، اليوم الثلاثاء، الجدارية المهداة من مهرجان ألوان المقام حاليًا بشرم الشيخ.

وقام بتصميم ورسم الجدارية الفنان التشكيلي خالد زين، وجرى رسم الجدارية ضمن مبادرة فناني الرسم التشكيلي التي نظمها المهرجان، لتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن فعاليات مهرجان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية.

وقال الفنان التشكيلي خالد زين، إنه حرص خلال تصميم الجدارية على أن تعبر عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رسم الأهرامات ونهر النيل اللذين يرمزان إلى الحضارة المصرية إلى جانب جامع الصحابة، كرمز للتراث المعماري الإسلامي، إضافة إلى الأشجار المنتشرة في كل مكان بمدينة شرم الشيخ، باستخدام ألوان صديقة للبيئة لتتناسب مع طبيعة شرم الشيخ.

وأضاف الفنان التشكيلي أنه جرى الانتهاء أيضا من جدارية أخرى بالمدرسة اليابانية المصرية، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب والأدوات المكتبية والهندسية بطريقة الفن الجرافيكي، للتعبير عن طبيعة المكان لقربها من جامعة الملك سليمان كصرح تعليمي كبير بالمدينة.

وأعرب الفنان التشكيلي عن سعادته لمشاركته في مبادرة مهرجان ألوان، أملًا أن يجري تزيين وتجميل شوارع وميادين محافظات مصر بمشاركة فناني الرسم التشكيلي بالمحافظات.

وقال أشرف إبراهيم رئيس المهرجان، إن هذه المبادرة تهدف إلى تجميل الشوارع وتزيينها بالجداريات واللوحات الفنية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية من رجال الأعمال والمال بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، موجها الشكر للقيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء خالد فودة، لدعمه وتعاونه مع المهرجان .