في زمن كورونا.. طرق تقييم طلاب التعليم الأساسي

يعتبر هذا العام استثنائي بسبب انتشار جائحة كورونا، خاصة لطلاب التعليم الأساسي، في ظل انتشار الشائعات حول إلغاء الامتحانات، خاصة بعد تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنه لن يتم إلغاء الدراسة، ولن يتم اعتماد نظام الأبحاث كبديل عن الامتحانات، فكيف سيتم تقييم الطلاب؟

تجيب «الوطن» على هذا التساؤل، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، من خلال بيان وزارة التربية والتعليم، وتصور الدكتور طارق شوقي حول تقييم الطلاب..

نظام تقييم طلاب التعليم الأساسي

ووفقًا لبيان وزارة التعليم فأنه لن يتم حذف أي جزء من مناهج الفصل الدراسي الأول، وأسئلة الامتحانات سوف تكون من المشروح، وستكون الاختبارات تحريرية يتم عقدها في المدارس، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا.

وفضلا عن هذا، فأنه سيكون هناك 3 أنواع للتقييم وهي كالآتي:

التقييم الأول

الخاص بصفوف التعليم الأساسية، ويتم من خلال قياس المهارات الفردية والجماعية للطلاب، وقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال مجموعة من الاختبارات بأنواعها «الشفهية، والتحريرية، والمهارية»، دون أي إجراء أي امتحانات تحريرية.

التقييم الثاني

هذا التقييم ستكون للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك من خلال إجراء الاختبارات التحريرية.

وفي كلا التقييمين، سيتم تسليم أولياء الأمور في نهاية الفصل الدراسي تقرير عن أداء الطالب، ويتم وضع علامات لتقييم الطالب كالآتي:

اللون الأزرق: يفوق التوقعات.

اللون الأخضر: يلي المتوقع.

اللون الأصفر: يلي المتوقع .

اللون الأحمر: أقل من المتوقع.

التقييم الثالث

وهو التقييم الخاص بالصفين الأول والثاني الثانوي، وسيتم من خلال امتحانات الالكترونية من خلال التابلت، بأسئلة تقيس الفهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت رفع الغياب لمن يرغب مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور، مع الإصرار على مشاهدة متابعة المناهج عبر قنوات المدرسية.

على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانيه تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

أما بالنسبة للصفوف ما قبل رابع ابتدائي، فلا يتم إجراء أي اختبارات وانما يتم وضع تقييم للطلاب.