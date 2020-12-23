تخصيص وحدة لعزل الأطفال المصابين بكورونا بمستشفى قصر العيني

أكدت مصادر بجامعة القاهرة والمستشفيات الجامعية، تخصيص وحدة لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بمستشفى قصر العيني القديم، مشيرة إلى أن الوحدة ستكون في قسم الأمراض الباطنة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى سيخصص للأطفال المرضي المحجوزين بالمستشفيات، وكذلك الأطفال القادمين للكشف في المستشفيات عن أمراض أخرى ويُكتشف إصابتها بالفيروس، مضيفة أن الوحدة تحتوي على 6 أسرّة رعاية مركزة، و16 سرير حجز عادي، كما أن العلاج والحجز بالمجان، وذلك في إطار الخدمات المقدمة من مستشفيات قصر العيني.

«الخشت» يتابع تجهيزات المستشفيات لمواجهة كورونا

وأكدت المصادر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يتابع لحظيًا جميع التجهيزات والاستعدادات التي تجريها المستشفيات الجامعية بشأن مواجهة تفشي كورونا المستجد، وكذلك الرعاية الكاملة التي تُقدم للمرضى، وكذلك توفير كافة الاحتياجات والخدمات التي تؤهل لتقديم خدمة طبية متميزة تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية.

وعلمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بجامعة القاهرة، أن قرارًا سيصدر من رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت خلال الساعات المقبلة بشأن تحويل مستشفيات قصر العيني الجديد «الفرنساوي» إلى مستشفى عزل مجهزة على أعلى مستوى، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار العمل والاستعدادت المكثفة التي تجريها الجامعة لمواجهة تفشي انتشارالوباء في موجته الثانية.

وتابعت المصادر، أن «الخشت» يتابع لحظيًا جميع التطورات وما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اللجنة العلمية المشكلة.

وأكدت المصادر أن تجربة جامعة القاهرة الفترة الماضية في تخصيص مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل كانت ناجحة جدًا، حيث حققت معدلات عظيمة في التعافي والشفاء للحالات التي كانت مصابة بفيروس كورونا، وفقاً للمعدلات الدولية .