ضبط 300 طربة حشيش بـ2.1 مليون جنيه مع عنصرين إجراميين في البحيرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمّ ضبطهما حال استقلالهما سيارة بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتفي محمول).

وتقدر قيمة المخدرات بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.