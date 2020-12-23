انطلاق قمة العرب للطيران من مدينة رأس الخيمة مارس المقبل

تنطلق فعاليات قمة العرب للطيران 2020، الحدث الرائد لقطاع الطيران في المنطقة، تحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، على مدار يومي 22 و23 من مارس المقبل بمركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وتجمع القمة في نسختها الثامنة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على القطاع، إضافة إلى الطريق نحو التعافي وبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً للقطاع.

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، وقد انعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة، وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة العام 2021 بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل «إيرباص، وسي إف إم، والعربية للطيران، وأكاديمية ألفا للطيران».

ومن المقرر أن يشارك في القمة نخبة من خبراء القطاع لمناقشة الدور الذي سيلعبه قطاعي الطيران والسياحة في دفع عجلة التعافي الإقتصادي عقب الجائحة، ومساهمة القطاع في الاقتصادات المحلية وتأثيره على القطاعات الأخرى، والقيمة الإضافية التي ستوفرها لمسيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة.

ويعمل المتحاورون على تقييم التحديات التي تعترض قطاع الطيران والفرص التي سيشهدها في مرحلة الواقع الجديد، إضافة إلى تبادل الأفكار والاستراتيجيات اللازمة للاستجابة لها خلال الأشهر المقبلة في انطلاق القطاع نحو مسيرة التعافي بعد توفر اللقاح. وستقدم القمة في ختامها ورقة عمل تستند إلى مداولات المشاركين.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا اختتام العام 2020 بالإعلان عن استضافة إمارة رأس الخيمة لفعاليات النسخة الثامنة من قمة العرب للطيران في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي يعد من أوائل المرافق الآمنة للاجتماعات».

وقال فريدريكو فيرنانديز، منظم القمة: «تزامناً مع النمو الذي سيشهده القطاع في المرحلة المقبلة، من الأهمية جداً أن تبادر الأطراف المعنية والمسؤولة إلى الالتقاء لإيجاد أرضية مشتركة تساهم في دفع عجلة التعافي للقطاع، فمن خلال الحوارات المفتوحة التي تجمع بين رواد القطاعين العام والخاص، نهدف إلى وضع خريطة طريق يستند إليها القطاع الإقليمي خلال الواقع الجديد الذي يلهم شعار القمة».