تعرف على أرخص 5 بنوك تمنح قرضا لشراء سيارة بتمويل يصل لـ100%

قد يرغب البعض في شراء سيارة ويبحث عن أفضل وأرخص قروض متاحة لشراء سيارة، وعليه ترصد «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل أرخص 5 قروض في عدد من البنوك المصرية.

قرض السيارة من بنك CIB

تفاصيل القرض

تمويل يصل إلى مليون جنيه.

دون مقدم.

دون حظر بيع أو تأمين على السيارة.

50% خصم على المصاريف الإدارية.

سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.

تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة السداد.

يتيح البنك خدمات إضافية كإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجانا لعملاء Private وWealth وPlus.

إمكانية التقسيط دون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من CIB

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- عرض سعر للسيارة مؤرخا وموضحا به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين.

قرض السيارة من بنك مصر

تفاصيل القرض

- يمنح القرض للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

- يمنح القرض للموظفين بموجب إثبات الدخل.

- يمنح القرض للموظفين دون إثبات الدخل.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

- دون حد أقصى للقرض (بشروط محددة).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه للعاملين في الحكومة، و2000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه - تليفون).

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

تفاصيل القرض

- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

- قيمة التمويل تصل إلى 1.000.000 جنيه مصري.

- مواصفات إضافية تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- عمر العميل من 21 إلى 65 عاما.

- الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الإسكندرية

صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطاب مفردات مرتب.

فاتورة مرافق حديثة «غاز - كهرباء - تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

عرض سعر ساري للسيارة.

قرض السيارة من البنك الأهلي

تفاصيل القرض

- قيمة القرض تحدد على حسب قيمة المرتب.

- قيمة التمويل من 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يصل الى 100% من سعر السيارة دون ضامن.

- فترات سداد مختلفة من سنة لـ7 سنوات.

- الفائدة تتراوح بين 18% إلى 19% سنويا متناقصة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

خطاب معتمد من جهة العمل.

- فاتورة مرافق (كهرباء وغاز.. إلخ).

قرض السيارة من بنك SAIB

تفاصيل القرض

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه مصري وفقا لنوع برنامج التمويل.

- مرونة في مدة السداد بحد أدنى 12 شهرا وتصل إلى 84 شهرا.

- أسعار فائدة تنافسية.

- إمكانية الحصول على قرض سيارة دون حظر بيع أو تأمين.

- سهولة سداد الأقساط من خلال أي فرع من فروع البنك / ماكينة الصراف الآلي أو عن طريق تحويل الراتب / القسط.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك SAIB

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق حديث.

- نموذج طلب قرض سيارة.

- عرض سعر للسيارة مؤرخا وموضحا به كماليات السيارة.