تحرير 12 ألف محضر إشغالات ونظافة وبيئة في الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية حملة مفاجئة على المنشآت الغذائية بحى أول وثان طنطا، اليوم، أسفرت عن تحرير 3 محاضر بنطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بملاحقة الفاسدين .

فيما أعلنت محافظة الغربية عن تحرير 12 ألف و 316 محضرا، إشغالات ونظافة وبيئة، خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 20 ديسمبر، بنطاق المراكز والمدن والأحياء، في إطار تحقيق الانضباط وفرض النظام بالشارع، وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم على المخالفين، حيث تم تحرير 6031 محضر نظافة، 5401 محضر إشغالات و 884 محضرا للبيئة بمعرفة الأحياء والمدن.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار جهود الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتصدي للمخالفات والمخالفين حفاظاً على نظافة البيئة والشوارع وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد على التصدي لظاهرة الإشغالات بالشوارع التي تؤدى إلى إعاقة حركة المركبات والمواطنين وتسبب مظهر غير حضاري، فضلا عن ملاحقة الفاسدين في القضايا التموينية.