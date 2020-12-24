صيادلة عن استشارة المرضى لهم خلال أزمة كورونا: ننصح بالطبيب فقط

عادة ما يلجأ بعض المواطنين إلى استشارة الصيدلي في بعض الأعراض التي يعاني منها ليصف له العلاج للازم، إلا أن انتشار فيروس كورونا، جعل عدد كبير من الصيادلة يصبحون أكثر حذرا في استشارتهم للمرضى، حتى لا يساعد ذلك على إصابتهم بالفيروس أو يزيد من تدهور حالتهم الصحية.

محمد يوسف صيدلي، يعمل بأحد صيدليات منطقة المهندسين، يروي لـ «الوطن»، أنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا توقف عن إعطاء أي نصائح للمواطنين الذي يطلبون استشارته، وذلك لأن «كوفيد-19» مازال مستجدا ولا يعلم الكثير عن أعراضه أو مضعفاته.

يوسف: أركز على وصف الفيتامينات وأدوية المناعة وزيارة الطبيب

وأضاف يوسف لـ «الوطن»، أنه في حالة شعور أي شخص بأعراض مشابهة لكورونا، ينصحه بتناول بعض الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة والتي ذكرتها وزارة الصحة في البروتكول العلاجي، بالإضافة إلى أنه يؤكد له ضرورة استشارة الطبيب المختص.

وتابع أنه يخشى ترشيح أي علاج للأخرين خشية أن يؤثر ذلك على إصابتهم بالفيروس وما إلى ذلك، ولكنه يقدم نصائحه بضرورة اتباع الإجراءات الواقية، والالتزام بشرب الليمون الساخن وغيره من المشروبات التي تساهم في تقوية المناعة.

مريم: توقفت عن أي استشارة تخص العلاجات منذ انتشار كوفيد-19

مريم شريف، صيدلانية آخرى، توقفت تماما عن توجيه أي ترشيحات لعلاجات للأشخاص الذين يطلبون استشارتها، موضحة أن فيروس كورونا مازالا مستجدا، وتتغير أعراضه وبرتوكولاته العلاجية بصفة مستمرة، «ممكن أكتب لشخص علاج يؤثر على صحته أو إن كان مصابا يزيد من حالته سوء، وفي مثل هذه الحالات الطبيب هو من يحدد العلاج اللازم أو الفحوصات المطلوبة»، حسب حديثها لـ«الوطن».

وفي إحدى صيدليات منطقة المعادي، يقف محمد عبدالسلام، الذي يحرص على متابعة توصيات وزارة الصحة العلاجية بصفة مستمرة، لتوجيه المرضي للأدوية الصحيحة المناسبة لحالاتهم، فهناك بعض علاجات الصداع والبرد التي طالبت وزارة الصحة بمنع تعاطيها لأنها تساعد على الإصابة، فيتبع ذلك «اللي بيجي يسألني عن علاج للبرد أو الصداع بصرف له علاج بديل للأدوية الممنوعة».

ويروي لـ«الوطن»، إذ تزايدت الأعراض بصورة كبيرة لدي الشخص لتكون أكثر من 3 أعراض مشتركين مع كورونا، يمتنع عن منح أي علاج أو ترشيحات طبية، ويطلب منه استشارة الطبيب، «في الحالة دي الطبيب بيكون أفضل شخص ممكن تستشيره».