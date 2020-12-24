مدير عزل ناصر: الموجة الثانية لكورونا أصعب مما توقع المتشائمون

قال الدكتور عمرو نادي، القائم بأعمال مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، والمخُصص لحالات العزل لمرضى فيروس كورونا، إن الموجة الثانية أشد وأصعب مما توقع المتشائمون.

وطالب مدير مستشفى ناصر العام بإلتزام المواطنين منازلهم، وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبُعد عن التجمعات، قائلا: "لا تغادروا منازلكم إلا في الضرورة والبُعد عن التجمعات، اعتقد في الظروف دي بقى فرض عين على كل واحد شايف اللي بيحصل مش مجرد حاجة مستحبة".

وأضاف: "أكثر وأصعب سؤال بنتسأله على مدار الاسبوع الماضي، عايزين مكان فاضي في العناية المركزة، وللأسف إجابته لا يوجد من كثرة عدد الحالات".

كان القائم بعمل مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، انتقد سلوكيات بعض المواطنين خلال تصريحات سابقة في التعامل مع الفيروس، وتهاونهم في حق أنفسهم والآخرين في ظل الجائحة العالمية، قائلا: "ليس من الطبيعي أثناء زيارة تفقدية لي بأدوار العزل داخل المستشفى، أن أجد ابنا يختبئ تحت سرير والدته المصابة بالفيروس، ولا أحد يعلم مدى إصابة الإبن، بالإضافة إلى كونه من المخالطين ولا يجب خروجه من المنزل".

وأضاف: "وجدت أخ يختبئ خلف باب بنفس الأدوار، متجاهلين تماما احتمالية إصابتهم بالعدوى، ومهما يحاول أمن المستشفى التصدي لمحاولات اختراق أهل وذوي المريض إلا أنه في بعض الأحيان تحدث أخطاء، ويصعد أحد ذوي المرضى متجاهلين تماما تعليمات الحماية من الفيروس، كذلك نجد بعض الأسر تتجمع أمام أبواب المستشفى".

وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الأطقم الطبية داخل المستشفيات بصفة عامة ومستشفيات العزل بصفة الخاصة لمواجهة الجائحة، ولن يتأخر أحد تجاه دوره، لكن لابد للمواطنين أن يحافظوا على أنفسهم وغيرهم حتى نستطيع السيطرة وأن نعبر من الأزمة بأمان.