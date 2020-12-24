الشيخ زويد الجديدة تجني ثمار مشروعات التنمية

بدأت ثمار أعمال التطوير تظهر بمدينة الشيخ زويد الجديدة بعد سنوات عجاف أضرت بالمدينة التي ضربها الإرهاب حتى نجحت قواتنا المسلحة في القضاء على بؤره وبدء مشروعات التنمية وأعمال تطوير المدينة.

بتوجيهات القيادة السياسية، بدأت الجهات المعنية منذ فترة العمل استكمال جميع المشروعات المتوقفة بهدف تحقيق التنمية ضمن خطط التصدي للفكر المتطرف، وقال العميد طارق محمد عابد، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، إن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2020 – 0 21م بدأ تنفيذها بالفعل، حيث يجرى الآن تنفيذ طرق حديثة داخل مدينة الشيخ زويد بطول 5 كيلو مترات بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه، شاملة عملية الرصف والبلدورات والتشجير بشكل حديث مع إنشاء ممشى للأهالى وطريق للسيارات.

وأضاف "عايد" أنه تم تدعيم شبكة الكهرباء لمركز المدينة والأحياء بتكلفة 8 ملايين جنيه، عبر استبدال الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، إلى جانب دعم مشروعات تركيب أعمدة الإنارة والموصلات بتكلفة 4 ملايين جنيه لتكون التكلفة الإجمالية 12 مليون جنيه، تزامنًا مع إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة الأهالي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأوضح أيهاب بكير، سكرتير عام مجلس المدينة، أنه تم إنشاء خزانا أرضيا لتصريف مياه الأمطار للاستفادة منه فى الزراعة بتكلفة 300 ألف جنيه ومقره ساحة سوق الثلاثاء ما بين منطقة الآزهر ومركز الشباب والمسجد خلف المحال التجارية وإنشاء بيارات صرف أمطار داخل المدينة باعتماد مالي قدره 300 ألف جنيه.

كما تم استكمال بناء مخازن مجلس المدينة باعتماد مالى 1500000 جنيه، وإنشاء مبنى للحملة الميكانيكية منها ورش ومظلات بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه وتجميل الميادين والشوارع بتكلفة 2581000 جنيه ورفع كفاءة حديقة الكوثر وميدان الشهيد بتكلفة 25000000 جنيه.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أعمال التنمية والخطط الإستثمارية موزعة على جميع المناطق بما فيها المناطق التى تضررت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأن تبدا مرحلة الإعمار جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إنشاء عددا كبيرا من المشروعات التنموية.