جدول امتحانات المرحلة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية

أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية يوم 16 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 4 فبرابر، أخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ووفقا لـ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية، تجري امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، والصفين الأول والثاني الإعدادي يبدأ من يوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير .

وعن امتحانات المدارس الفنية فإنها تبدأ بالتوازي مع امتحانات النقل من بدايتها فى 16 يناير.

من جهة أخرى، عقد علي عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا لمديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم للاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 بمدرسة ناصر المتميزة للغات حيث شدد على الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته، بشأن نظام التقويم الشامل .

وشدد على انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية الخاصة بالشهادة الإعدادية والمسئولة عن التوزيع للمدارس ومراعاة تمثيل المتابعة ,التعليم الإعدادي والأمن بتلك اللجنة وبرئاسة مدير الإدارة شخصياً. مع تُشكل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ومراعاة قبول الاعتذار حال وجود سبب طبي بتقرير طبى موثق من التأمين الصحي ، أو مانع من أعمال الامتحانات فقط .

وأكد تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان الإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً والتأخير يستوجب المساءلة القانونية

ووجه عبد الرؤوف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و اتخاذ إجراءات التباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية.