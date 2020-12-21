جدول امتحانات نصف العام لجميع المراحل بالقليوبية: تبدأ 4 يناير

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، الجداول الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021، عقب اعتمادها اليوم من اللواء عبد الحميد الهجان، المحافظ، لمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، وضعاف السمع والمكفوفين، ومدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية، التي من المقرر أن تنطلق 4 يناير المقبل.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وكشفت الجداول، أن المرحلة الابتدائية تبدأ من الإثنين الموافق 4 يناير 2021، حيث تنطلق امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي المجتمعي يوم الاثنين 4 يناير وتستمر حتى الأربعاء 6 يناير، أما الصف الرابع الابتدائي فمن المقرر لهم يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى الإثنين 18 يناير.

ومن يوم الأحد الموافق 10 يناير حتى يوم الإثنين الموافق 18 من الشهر نفسه، تستمر اختبارات الصف الخامس الابتدائي، أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الإثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 يناير.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم من السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

والجداول الكاملة كالتالي: