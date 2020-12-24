ضبط تشكيلات عصابية تتاجر في العملات المزورة بالإٍسكندرية والإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، ممارسة كل من صراف بإحدى شركات الصرافة، وآخر سائق بذات الشركة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، مُتخذان من المقاهي والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسرحا لمزاولة نشاطهما.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، استهدفا وضبطا حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية - 2 هاتف محمول»، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية تخصص في ترويج العملات الوطنية المقلدة

في السياق ذاته، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، إتجار شخصان، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وقسم شرطة أول الإسماعيلية، لهما معلومات جنائية، في العملات الوطنية المقلدة، متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف المتهمين، وضبطا وبحوزتهما مبلغ مالي «عملات محلية مقلدة»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتحصلهما على العملات من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، بغرض ترويجها؛ إذ استهدف الأخير وضبط وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.