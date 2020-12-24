أسعار «اللكلوك» والشراب في الأسواق المحلية تتراوح بين 3 لـ255 جنيها

الشراب و«اللكلوك» من السلع التي لا غنى عن شرائها في فصل الشتاء، فالجميع يبحث عن زوج جوارب في خزانته حتى وإن كانت تلك الأزواج مختلفة لارتدائها في موجات الصقيع.

لذا، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة متوسط أسعار الشرابات في الأسواق.

أسعار اللكلوك

أسعار لكلوك السيدات في الأسواق

يتراوح سعر اللكلوك النسائي في الأسواق الشعبية بين 5 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر اللكلوك النسائي في المحلات الخارجية بين 40 إلى 255 جنيها.

أسعار لكلوك الرجال في الأسواق

يبدأ سعر اللكلوك الرجالي في الأسواق الشعبية من 5 إلى 10 جنيهات.

يبدأ سعر اللكلوك الرجالي في المحلات الخارجية من 30 إلى 100 جنيها.

أسعار لكلوك الأطفال في الأسواق

يتراوح سعر لكلوك الأطفال في الأسواق الشعبية من 2 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر لكلوك الأطفال في المحلات الخارجية من 60 إلى 150 جنيها.

أسعار الشرابات

أسعار شراب السيدات في الأسواق

يتراوح سعر الشراب النسائي بين 3 و10 جنيهات في الأسواق الشعبية.

يتراوح سعر الشراب الفوطة بين 7 و10 جنيهات في الأسواق الشعبية.

يتراوح سعر الشراب النسائي بين 100 و150 جنيها في المحلات الخارجية.

أسعار شراب الرجال في الأسواق

يتراوح سعر الشراب الرجالي بين 4 و15 جنيها في الأسواق الشعبية.

يتراوح سعر الشراب الرجالي بين 5 و10 جنيها في المحلات الخارجية.

أسعار شراب الأطفال في الأسواق

يتراوح سعر الثلاتة شرابات للأطفال 5 جنيهات في الأسواق الشعبية.

يتراوح سعر الشراب الأطفال من 30 وحتى 60 جنيها في المحلات الخارجية.

فصل الشتاء

وانطلق فصل الشتاء رسميًا منذ أيام قليلة وتحديدًا الإثنين الماضي الموافق 21 ديسمبر الجاري، ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، مع بدء سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أماكن عديدة من أنحاء البلاد.