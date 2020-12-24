تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لــ50% وتطبيق التناوب بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا، اليوم الخميس، بإلزام رؤساء الجهات بالديوان العام والمديريات الخدمية، والوحدات المحلية وكافة المصالح الحكومية، بانتظام وتشغيل العاملين بنظام التناوب بما لا يقل عن 50% من القوة الإجمالية، وبما لا يُخل بحسن سير العمل.

واستثنى القرار الذي حمل رقم 1227 لسنة 2020، بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهي«المستشفيات، والإسعاف، وخدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة»، طبقاً للقواعد التي يراها رئيس المرفق.

جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وشدد المحافظ، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، والأسواق ودور العبادة والمدارس، والتأكيد على جاهزية المستشفيات وتواجد وانتظام عمل الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.

وفي وقت سابق، أصدر المحافظ قرارًا حمل رقم 1138 لسنة 2020، بشأن الموقف الحالي من فيروس كورونا المستجد، حيث قرر المحافظ منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، بناءً على تقارير مسندة بمستندات من مؤسسات حكومية تفيد إصابتهم.

وجاء بقرار المحافظ، أنه تقرر منح إجازة استثنائية للسيدات الحوامل، وكذلك التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن أربع سنوات، على أن تكون إجازة استثنائية مدفوعة الأجر من غد لحين إشعار آخر، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل الخاصة.

وأكد القرار في مادته الثانية، أنه يمنح إجازة لمدة أسبوعين لكل من تظهر عليه أعراض مؤكدة لفيروس كورونا، وعليه الالتزام بالعزل المنزلي لحين الشفاء وذلك بعد عرضه على لجنة التأمين الصحي المختصة، أو انتقال لجنة طبية متخصصة (محددة) إلى محل إقامة المريض.