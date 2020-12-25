الأطباء: لاداعي للإغلاق بسبب كورونا وتشديد الإجراءات الاحترازية ضرورة

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، يستوجب تشديد الإجراءات الاحترازية، حتى لا تضطر الدولة إلى الإغلاق كما فعلت عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه إذا تم إحكام السيطرة على الإجراءات الاحترزاية، لن تكون هناك حاجة إلى الإغلاق، لافتا إلى أن قرار الإغلاق من عدمه هو رؤية دولة بمؤسساتها وسيتخذونه إذا لزم الأمر.

ودعا «أبو بكر» جموع الشعب إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مضيفا: «على الجميع الحذر لأننا في مركب واحدة من وزارة الصحة لمواطن، فنجاح المنظومة الصحية يعتمد على وعي المواطن وعلى الطبيب ووزارة الصحة»، مشيرا إلى أنه لو حدث خلل في إحدى النقاط ستكون هناك مشكلة، ونجاح الثلاث عوامل هو نجاح على المنظومة، مضيفا «الأطقم الطبية تقوم بدورها ودا شرف ليها والوزارة بتضع البروتوكولات المنظمة، ويبقى وعي الشعب في الحفاظ على سلامته».

وتابع: «الجميع أصبح لديه معرفة بخطورة الفيروس خاصة في ذورة انتشاره هذه الفترة الحالية، فيجب أن يزيد الحرص منهم وعدم الخروج إلا للضرورة وبإجراءات احترازية مشددة».

ونوه أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الصحة ودعمها بكل السبل باعتبارها جهة استشارية، والوزارة جهة تنفيذية، مؤكدا أن تضافر الجهود مهم وضروري في ظل انتشار جائحة كورونا، قائلا: «جاهزون لتوعية المواطنين وبذل قصارى جهدنا لدعم الأطباء ووزارة الصحة في معركة مواجهة الوباء».

وأشار إلى أن النقابة تقوم بدعم أعضائها ماديا ومعنويا من المصابين بفيروس كورونا وأسر الشهداء من الوباء، خاصة الذين رحلوا وتركوا صغارا وأسرا كانوا هم العائل الوحيد لها، موضحا أن النقابة اتخذت عدة قرارات لصالحهم خلال الفترة الماضية ومستمرة في دعمهم.