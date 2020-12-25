أيمن حسام الدين رئيسا لـ«حماية المستهلك» لمدة 4 سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتولي الدكتور أيمن حسام الدين، منصب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشكل رسمي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان الدكتور أيمن حسام الدين الذي يشغل منصب مساعد وزير التموين، قد تولى مسئولية الجهاز بشكل مؤقت كقائم للأعمال في نوفمبر الماضي، بدلا من الدكتور أحمد سمير، الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز لفترة مؤقتة، خلف فيها رئيس الجهاز الدكتور اللواء راضي عبدالمعطي.