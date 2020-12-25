«فلوس سلف ووصل أمانة» وراء مقتل سيدة بركة السبع: لقوا جثتها في المجاري

جهود مكثفة بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف غموض جثة مجهولة بها جروح متفرقة في أنحاء الجسم، عثر عليها في أحد المجاري المائية في مركز بركة السبع، إذ تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، لكشف ملابسات الجريمة، والتعرف على هوية المجني عليها.

توصلت عمليات البحث الجنائي إلى تحديد شخصية المجنى عليها، وتبين أنها ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز بركة السبع، وأن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص، هم: ربتا منزل «شقيقتان»، ومالك محل، مقيمون بدائرة المركز، ولهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

دوافع الجريمة كشفتها ربتا المنزل، موضحتين أنه نظرا لسابقة اقتراضهما مبلغا ماليا من المجنى عليها، وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ، ولتأخرهما عن السداد، قامت المجنى عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما، صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما، وقيام ابنة إحدى المتهمتين، ربة منزل، مُقيمة بمحافظة الجيزة، بالتوقيع على إيصال أمانة آخر للمجنى عليها، مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

وفي نفس الوقت، اتفقتا ربتا المنزل على التخلص من المجنى عليها، بقتلها، إذ اتفقتا مع المتهم الثالث، على استدراج المجنى عليها إلى مكان العثور على جثتها، بزعم سداد مبلغ الدين، ولدى وصولها، عاجلها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

واستولوا المتهمون من السيدة على إيصال الأمانة، وهاتفها المحمول، بعدما تخلصوا من جثتها بإلقائها في المجرى المائى، وبإرشاد المتهمين، ضبط الهاتف المحمول، وإيصال الأمانة المُستولى عليهما، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.