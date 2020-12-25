ضبط شبكة غير مرخصة لتوزيع الإنترنت في الغربية

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بتدشين منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم واستخدام محل إقامته مركزاً لإدارة ذلك النشاط، مخالفاً لأحكام القانون.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية، جرى ضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين، بمقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهرياً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.