فحص وعلاج 1314 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية السعادنة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية السعادنة مركز بني سويف، على مدار يومين، مكونة من 9 عيادات في تخصصات «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية، وتنظيم الأسرة» وفى ظل إجراءات وقائية مشددة.

أضاف وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1314 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 122 تحليل في معمل الدم، و46 بمعمل الطفيليات، و21 أشعة، واستصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 39 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 36 أشعة موجات فوق صوتية.

وأوضح عبد الخالق إلى شمول فعاليات القافلة على تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مواطنا، حيث كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية منها الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية ومنها الضغط، السكر، السمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدة الحامل، والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعما نوعيا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية وكل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

من جانبه تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير عمل القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».