غلق 278 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية في 4 أيام

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، عن غلق وتشميع عدد 278 مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وذلك خلال 4 أيام.

وفي التفاصيل، تم غلق عدد (10) مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا ، وعدد (37) مركز بحي أول طنطا، وعدد (100) مركز بحي ثان طنطا، وعدد (38) مركز بالمحلة الكبرى، وعدد (7) مراكز بالسنطة، وعدد (9) مراكز بزفتى، وعدد (19) مركز بكفرالزيات، وعدد (31) مركز بقطور، وعدد (8) مراكز بسمنود وعدد (19) مركز ببسيون.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق أي مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة الطلبة، وتنفيذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

المحافظ: يجب الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال معاقبة المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.

كما يأتي هذا، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، بتقديم الخدمات التعليمية داخل المدرسة.

كما باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، حضور مجموعات التقوية للصف الثالث الثانوي والمنفذة داخل مدرسة طنطا الثانوية بإدارة شرق طنطا في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وكيل التعليم: المجموعات ليست بديلا عن المدرسة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المجموعات ليست بديلاً عن المدرسة، وإنما هي لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين يتكبدون مبالغ طائلة في الإنفاق على الدروس الخصوصية خاصة في المرحلة الثانوية، حيث يختار الطالب المعلم من خلال نخبة من المعلمين في كافة المواد وتحت إشراف مباشر من الإدارة التعليمية.