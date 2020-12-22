القليوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لصحة القليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل اليوم 28 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 12 حالة إصابة، فيما سجلت 4 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة هي الخانكة والعبور وقليوب وقها ، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10843 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 804 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 678 حالة، وبنها 325 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1165 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1261 حالة، وشبين القناطر 773 حالة، وطوخ 1325 حالة، وقليوب 734 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 603 حالة إصابة

وقال الدكتور أحمد الجزار عميد كلية طب بنها الاسبق إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منهم واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

وناشد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها الإدارة العامة لإعلام القليوبية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية النوعية تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر البلاد بسلام هذه الفترة الحرجة من انتشار فيروس كورونا.

وحذر الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية شباب الجامعة من عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة المنتشرة حول فيروس كورونا واصفا مايحدث بحملات التضليل التى تقودها جماعة الإخوان الارهابية ضد مصر بهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى الى جانب خلق راى عام مناهض لأداء الحكومة في هذا الملف.

وطالب المشاركون في الندوة التى حضرها الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هانى شحاتة وكيل الكلية لشون خدمة المجتمع وأدارتها الدكتورة أمل وجيه قنصوة مدير المكتب الفني لإعلام القليوبية بضرورة الرد على الشائعات من خلال عرض الحقائق وتوفير المعلومات والبيانات.