استشاري طب نفسي: إدمان المخدرات يبدأ من السجائر 

قال الدكتور وائل السيد خفاجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن هناك ما يسمى بالشخصية الإدمانية، وهي شخصية معرضة بالنسبة كبيرة لدخول في مشاكل التعاطي والإدمان، موضحًا أن بداية الإدمان ليس كما يعتقد البعض تبدء من مخدر الحشيش، ولكن تبدء من السجائر.

وأضاف «خفاجي»، أن المتعاطي والتعاطي أنواع، فهناك من يتعاطى المخدرات لمرة واحدة في حياته، وهناك من يتعاطى فقط خلال الحفلات أو بصفة اسبوعية، وهناك آخر لديه سوء استخدام للمخدر حتى يصل لمرحل الإدمان، وبالطبع ليس كل الأنواع مثل بعضها ولا يصل جميعم إلى نفس المرحلة من الإدمان: «فكرة أن شخص يدمن مادة معينة، يعتمد ذلك على جزء كبير من شخصيته، وأجزاء أخرى سلوكية واجتماعية وثقافية، فكل شخص وظروفه».

كل متعاطي عند ظروفة المختلفة بس في النهاية بيروحوا لـ «الزوحليقة»

وأوضح «خفاجي»، خلال لقائه مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، حين تسأل أي شخص عن سبب تعاطيه لأي مخدر، يحكي الكثير من الأسباب من وجهة نظره التي تختلف بالطبع عن الأخر، فبين ظروف مادية أو أسرية أو نفسية أو حتى مادية، هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في كيف سيذهب الشخص إلى التعاطي وإلى أي مرحلة سيصل، مشددًا: «رغم ذلك في حاجة اسمها (الزوحليقة) يعني مهما كنت شايف نفسك مسيطر على الموضوع، وبتتعاطى في المناسبات أو مرة كل فترة، فمرحلة ما هتنتهي نفس نهاية كل المتعاطين وهي دي المشكلة، أن الأدمان بيدأ من السجاير، لأن جزء من السجاير بيشتغل على بعض المستقبلات في المخ، اللي ليها علاقة بالحشيش، وعشان كدة غالبا بيكون الحشيش من أوائل الموادة المخدرة اللي بيتم تعاطيها».

الكسلان بيدور على الترامادول

وتابع، «بتختلف نوع المادة المتعاطية، باختلاف النوع المرض أو الظروف التي مر بها الشخص المتعاطي، فالشخصية المكتئبة تذهب أولا إلى الكحوليات وغيرها، والكسلان أو المرهق والمجهد دائما يذهب في طريق الترمادول».

واختتم استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن بعد فترة من التعاطي يشعر المتعاطي أن المادة المخدرة، لا تحدث نفس التأثير الذي أعتاد عليه في البداية، لذا يضطر لزيادة المادة أو تغيير النوعية، وهنا تبدأ أزمته مع التعاطي والإدمان.