مصرع طفل غرقا في ترعة بالدقهلية.. وأسرته: انزلقت قدماه

لقي طفل مصرعه غرقا في الدقهلية، الجمعة، إثر سقوطه في ترعة «البحر الصغير» بدائرة منية النصر، بعدما انزلقت قدماه أثناء لهوه أمام منزله بالقرية، وتمكن الأهالي من انتشال جثته، وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من بعض أهالي قرية «ميت حديد» دائرة المركز بالعثور على جثة طفل بمياه ترعة البحر الصغير أمام القرية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ حيث تم انتشاله بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «بزيد عبدالمنعم سعد» 3 أعوام، مقيم مع أسرته بنفس القرية، ويرتدي ملابسة كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدته «فاطمة السعيد فهمي»، 29 عاما، ربة منزل ومقيم قرية ميت حديد، في محضر الشرطة، قررت بأن الطفل حال وقوفه على شاطئ الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماه وسقط بالمياه وتوقي غرقا، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال جده للأم، أيد نفس المضمون.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بسبب الوفاة استفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثة، وجار العرض على النيابة العامة

وفي حادث آخر، توفي طفل آخر في نفس العمر عندما سقط من أعلي عربي كارو، بقرية «أوليلة» وتبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، وصول الطفل «عبدالله مصطفى عثمان»، 3 أعوام، ومقيم طرف أسرته بقرية «أوليلة» دائرة مركز ميت غمر جثة هامدة، ادعاء حادث عارض .

بانتقال مباحث ميت غمر إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده المدعو «مصطفى عثمان مصطفى »، 47 عامًا، في محضر الشرطة، قرر أنه حال لهو نجله أعلى عربة كارو خاصته اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13890 لسنة 2020، إداري مركز شرطة ميت غمر.