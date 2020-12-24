انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للفروسية في شرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للفروسية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاتحاد المصري للفروسية.

وتقام المرحلة الثانية لبطولة الفروسية على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 24 وحتى 27 ديسمبر الجاري، بحضور المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، واللواء سيد معوض المدير التنفيذي للاتحاد المصري للفروسية.

وقال اللواء سيد معوض، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للفروسية، إن 75 متسابقًا يشاركون في المرحلة الثانية للبطولة، ينتمون لنوادي مصرية مختلفة منها نادي الشمس، سموحة، الجزيرة، سبورتيتج، الجيش، فروسية الجزيرة، نادي ستاليون، إضافة إلى مراكز الفروسية من القاهرة، و الجيزة، والإسكندرية، والمنصورة، و بني سويف، و الفيوم .

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد المصري للفروسية، أن المرحلة الثانية للبطولة تختلف من حيث الارتفاعات و التي تبدأ من 60 سم و حتي 115 سم، و تعد هذه البطولة العاشرة بالنسبة للبطولات العالمية و الخامسة محليًا .

وأضاف أن إقامة البطولة بمدينة شرم الشيخ جاءت تلبية لتشجيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و دعمه لتلك الرياضة العربية الأصيلة، إضافة ترحيب ورغبة اللاعبين و ذويهم في التواجد بمدينة شرم الشيخ لجوها وطبيعتها الداعمة، إضافة إلى تقديم المساعدات لإنجاح البطولة من الاتحاد المصري للفروسية، سواء في نقل الخيول أو تنظيم المباراة .

وأشار إلى أن الخيول لعبت دورًا مهمًا عبر تاريخ البشرية في جميع أنحاء العالم سواء في الحرب أو في المساعي السلمية و قد تم استخدام تلك الرياضة في الألعاب الأوليمبية منذ سنة 1900، فهي رياضة لها لوائح تنظم ممارستها ومن سباقاتها سباق قفز الحواجز و سباق الترويض و سباق التحمل كما إنها رياضة راقية تتطلب الكثير من الانضباط و التركيز و التواصل الجسدي و الروحي مع الحصان .

وتابع: الفروسية من الرياضات الهامة التي تحرص مصر لاستضافة فعاليتها دوليا دوما فهي أصل الرياضة العربية وأهمها على الإطلاق، ووجود تلك البطولة بمدينة شرم الشيخ تساعد على الترويج للسياحة والتي أقيمت معظم بطولاتها علىي أرضها لمناسبة أجوائها وجاهزيتها لاستقبال تلك البطولة والتي ترسم واجهة مشرفة أمام العالم الخارجي.