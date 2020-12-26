سقوط أمطار على مدينة قنا

سقطت أمطار خفيفة على مدينة قنا وبعض قرى المحافظة، صباح اليوم السبت، فيما تشهد سماء قنا وجود سحب مكثفة منذ الصباح الباكر حجبت الشمس، مع وجود تيار للهواء شديد البرودة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من الطقس السيئ على محافظات وسط وجنوب الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وخاصة على مناطق سلاسل الجبال الأحمر والتي تقع شرق المحافظة، وشددت على أن يأخذ المواطنون في تلك المحافظات الاحتياطات اللازمة تحسبا بتغيرات جديد في الطقس تؤدي إلى سقوط سيول.

وأصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بمنطقتي سفاجا والقصير مما يعرض محافظة قنا لاحتمالية وجود سيول وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع اى طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

كما كلف الداودي رؤساء الوحدات المحلية ومديربي المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة، بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

وأكد محافظ قنا أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية .