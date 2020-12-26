تركيب 1246 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

قال المهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم، إنه وصلت 1246 وصلة مياه شرب وصرف صحي بالمجان، بتكلفة 3 ملايين و379 ألف جنيها للأسر الأولي بالرعاية على مستوى المحافظة، بالمشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين الشركة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخدمية.

وأوضح «صحصاح» أنه جاري الانتهاء من تركيب 4500 قطعة موفرة لاستهلاك المياه لجميع مساجد وكنائس بني سويف بجميع مراكز المحافظة كمرحلة أولى، طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية، في إطار الاتجاهات السياسية، وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على التعاون الدائم بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتقوم الشركة باستمرار بالحملات التوعوية لجميع فئات المجتمع، لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكيفية المحافظة عليها.

وشدد المهندس أحمد صحصاح، على أن الشركة تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن السويفي، وأنه تم خلال العام الحالي الانتهاء وتشغيل عدة مشروعات مياه شرب وصرف الصحي، وهي مشروع «محطة صرف صحي قرية أبو سليم، مركز بني سويف بطاقة رفع 6480 م³/يوم، بتكلفة 19 مليون جنيها، ومحطة صرف صحي الميمون مركز الواسطي بطاقة رفع 18 ألف و144 م³/يوم، بتكلفة 63 مليون جنيها، وصرف صحي قرية طحا بوش، وتشغيل محطة رفع بطاقة رفع 76 ل/ث، وتطوير محطة مياه الواسطي الجديدة بطاقة إنتاجية 6000 م³/يوم، والتي ستسهم في تحسين خدمة مياه الشرب بالواسطي، وتطوير محطة قرية 3 بالفشن».

وأضاف «صحصاح» أنه جاري حاليا العمل بمشروع مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي صفط النور بالفشن بطاقة تصميمية 20000 م³/يوم وبطاقة فعلية 11000 م³/ يوم، ومرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي تزمنت ببني سويف بطاقة استيعابية 62500 م³/يوم، وجددت شهادة TSM التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه المعصرة باهناسيا بطاقة إنتاجية 180 ل/ث، ومحطة مياه أبو سليم ببني سويف بطاقة إنتاجية 1000 ل/ث.