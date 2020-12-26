ضبط موظفة في أحد البنوك لتربحها من «روشتات» زملائها الطبية

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والتربح من أعمال الوظيفة، ما تبلغ لها حول تربح موظفة بأحد البنوك بالتربح من أعمال وظيفتها دون وجه حق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين استغلال المتهمة موقعها الوظيفي وطبيعة عملها بالإدارة الطبية بالبنك والمسؤولة عن تحرير استمارات صرف الأدوية لمستحقي العلاج من العاملين بالبنك جهة عملها، وارتكابها العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أضرت بأموال جهة عملها عن طريق تكرار صرف ذات الأدوية لنفس المستفيد دون وجه حق، إضافة بعض أصناف المكملات الغذائية والأدوية لبعض المرضى دون وجود تقرير طبى بذلك.

وتبين تورط المتهمة في تجميع استمارات صرف الأدوية من موظفي البنك وصرفها من الصيدلية المتعاقد معها البنك على أن تتولى بنفسها توزيعها على موظفي البنك بالمخالفة للوائح الداخلية بالبنك جهة عملها، إلى جانب تحرير استمارات صرف أدوية لبعض العاملين دون علمهم بذلك وصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسها.

كما أضافت التحريات، أنَّ المتهمة تربحت من أعمال وظيفتها وحصلت على مبالغ مالية من مالك صيدلية متعاقدة مع البنك باعتبارها نسبة مئوية من فواتير المطالبات الواردة للبنك جهة عملها نظير تحويل المتهمة أغلب استمارات صرف الأدوية لتلك الصيدلية دون باقي الصيدليات المتعاقد معها البنك جهة عملها.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.