تشميع 4 قاعات أفراح ومركز للدروس الخصوصية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق وتشميع قاعة أفراح على طريق "كفرالعدوي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة، بالتنسيق مع رئاسة أحياء أول وثاني الزقازيق، وتم رصد عدد من المحال التجارية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم إغلاق وتشميع 3 قاعات أفراح على طريق الزقازيق - منيا القمح، وعلى طريق الأحرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة المركز من غلق سنتر للدروس الخصوصية بمنطقه فلل الجامعة، لمنع التجمعات، حرصاً على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وعلى جانب آخر، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصةً مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.