عناوين مستشفيات الأزهر المخصصة للعزل

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، تخصيص أماكن للعزل في المستشفيات الجامعية الأزهرية على مستوى الجمهورية بعد تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا وانتشار مكثف للموجة الثانية للفيروس.

وتمّ تخصيص أماكن بأربع مستشفيات موجودة داخل القاهرة وهي: «مستشفى الحسين وسيد جلال والزهراء»، والأسبوع المقبل سيتمّ ضم مستشفى الأزهر التخصصي ليتواجد بها أماكن عزل، كذلك هناك أماكن عزل في مستشفى دمياط وأسيوط.

وتشمل عناوين المستشفيات الجامعية الأزهرية بالقاهرة المخصصة للعزل كلا من:

* مستشفى سيد جلال: شارع بورسعيد باب الشعرية القاهرة.

* مستشفى الزهراء الجامعي: شارع الإيطالي، خلف قسم شرطة الوايلي، العباسية القاهرة.

* مستشفى الحسين: شارع جوهر القائد الدراسة القاهرة.

* مستشفى الأزهر التخصصي: شارع المخيم الدائم، صلاح سالم، مدينة نصر.

* مستشفى دمياط: المجاورة السادسة - الحي الأول - دمياط الجديدة -دمياط.

* مستشفى أسيوط: داخل جامعة الأزهر، تقسيم الحقوقين، أسيوط المدينة.

1600 طبيب لكورونا.. وتجهيز سيد جلال للعزل الكامل

وأكّد محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أنَّ المستشفيات الجامعية بالازهر وضعت تجهيزات اللتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحًا لـ«الوطن» أنَّه تمّ وضع تجهيزات بخصوص الأطقم الطبية، فهناك 1600 طبيب وطبيبة مدربين علي العزل، وهناك استعداد لأعداد أكثر من الأطقم الطبية حال الحاجة إلي ذلك.

وأوضح أنَّ عدد حالات الإصابة بكورونا الموجودة داخل مستشفى الحسين الجامعي، أكثر من 30 حالة كذلك عدد مثيل في سيد جلال ومستشفى الزهراء، والمصابين من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ومن خارجها من المواطنين العاديين.

وأكّد المشرف على المستشفيات الجامعية داخل الأزهر، أنَّه تمّ فتح أدوار للعزل في كل المستشفيات بسبب تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس، في ظل الموجة الثانية، وفي حالة زيادة أعداد المصابين ونحن في حاجة لمستشفي كاملة للعزل سيتمّ تخصيص مستشفي سيد جلال بالكامل لتكون مستشفي عزل كاملة.