الأزهر: نتجه لرفع الغياب.. وإصابات الطلاب محدودة مقارنة بهيئة التدريس

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن توجه الجامعة لرفع غياب الطلاب خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا وتصاعد الموجة الثانية للفيروس.

وقال صديق لـ«الوطن» إنه لم يتم إلغاء الغياب عن الطلاب حتى الآن، لكنه على الأرجح لن يكون هناك غياب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك مجلس جامعة غدا سيشهد مناقشة مستجدات الأوضاع داخل الجامعة في ظل وباء كورونا وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة في هذا الشأن.

18 مصابا بين أعضاء هيئة التدريس

وكشف المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن أوضاع جامعة الأزهر على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتصاعد أعداد المصابين بالوباء، مؤكد أن هناك 18 مصابا من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف، داخل مستشفيات العزل في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وحول حجم الإصابة بين طلاب جامعة الأزهر، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه متابع جيد للمدن الجامعية وحالة الطلاب، و«أحب أن أطمئن الجميع، الإصابة مش كتير بينهم، فسن الشباب أكثر مقاومة، لكن ما ألاحظه هو حجم الإصابة في أعضاء هيئة التدريس فهي أكثر من المرة الماضية، فهناك نحو 18 عضوا بالمستشفيات هذا بخلاف المعزولين بالبيت ويحصلون على العلاج ولا يذهبون للجامعة».

1600 طبيب كورونا

وكشف صديق عن تخصيص قطاع المستشفيات الجامعية أماكن للعزل في الأربع مستشفيات الموجودة داخل القاهرة، وهي: مستشفى الحسين، وسيد جلال، والزهراء، والأسبوع المقبل سيتم ضم مستشفى الأزهر التخصصي، ليتواجد فيه أماكن عزل، وكذلك هناك أماكن عزل في مستشفى دمياط وأسيوط.

وحول تجهيزات الأطقم الطبية، قال المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية إن الأطقم الطبية التي شاركت في العزل المرة الماضية جاهزة للمشاركة، فهناك 1600 طبيب وطبيبة مدربون على العزل، ونحن مستعدون لأعداد أكثر من الأطقم الطبية حال الحاجة إلى ذلك.