بمشاركة الهجان وحسين.. أسرة "لاشين" تستقبل المعزين بدون مصافحة

أقامت أسرة المستشار الراحل لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع فيروس كورونا، سرادق عزاء له بقرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها، في محافظة القليوبية، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من الفيروس المستجد.

وحرصت الأسرة على استقبال المعزين بالإشارة والتلويح فقط، دون مصافحة بالأيدي، بسبب ظروف كورونا، بحضور نجلي الفقيد وشقيقه المستشار مدحت لاشين، وباقي أفراد العائلة.

وكان في مقدمة المعزين اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الحالي، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق وأحد أصدقاء الفقيد، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، ولفيف من رجال القضاء وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والسلك القضائي من زملاء وتلاميذ الراحل، وعدد من أهالي القرية وأقارب الفقيد.

وسادت حالة من الحزن بين المعزين وأسرة الفقيد على رحيله، مؤكدين انه لم يتأخر يوماً عن مساعدة أي من الأهالي والمواطنين طوال عمله في السلك القضائي، على مدار سنوات طويلة.

يذكر ان الألاف من أهالي قرية ميت عاصم ببنها قد شيعوا امس جثمان الراحل والذي توفا متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا.

وخرج الجثمان من مسجد منزله بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر وتوجه إلى مقابر الأسرة بالقرية فيما أصرت نجلته وأقاربه على الجلوس أمام مقبرته بعد تشييع الجثمان للدعاء وقراءة القرآن.

وشيع المئات من أهالي القرية جثمان الفقيد، في وقت سابق الجمعة، بحضور اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.

وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم، عن دفنه في مقابر العائلة، بقرية ميت عاصم، عقب الإعلان عن وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث خضع للعلاج في أحد المستشفيات بالقاهرة، على مدار 25 يوماً، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

وتحولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأبناء مدينة بنها، إلى دفتر عزاء للفقيد بعد إعلان وفاته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.