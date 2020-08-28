الأكاديمية العربية: لابد من ربط المناهج التعليمية بالتطور التكنولوجي

قال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه يتم تدريب الطلاب عمليًا على ما يتم دراسته في الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه من المهم ربط التعليم بسوق العمل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن برامج الجامعة تمس رؤية الدولة والصناعات التي نحتاجها الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة مدينة مهمة على خريطة السياحة العالمية، لذا يجب التركيز على السياحة العلاجية فيها، مشددا على أهمية ربط المناهج التعليمية بالتطور التكنولوجي.