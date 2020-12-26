طبيب صدر: الـPCR الفيصل الوحيد للتأكد من الإصابة بكورونا وليس الأشعة

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن أشعات الصدر تستخدم في العديد من الحالات، ويمكن لمريض كورونا أن يكون مصاب ولكن يتبين من الأشعة أن صحته جيدة ولا يوجد به شيء، وتؤكد في حالة وجود التهابات في الصدر، والفيصل الوحيد للتأكد من إصابة الشخص بكورونا بنسبة 70% هي مسحة الـPCR.

وأضاف «عبدالمجيد»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا متشابهة للغاية حتى من قبل الأطباء، والأشعة الصدرية إذا كانت سليمة فذلك لا ينفي وجود كورونا، كما أن التعرض للاشعة المقطعية بسبب أو بدون قد يسبب خطورة للإنسان، لكنها لا تصل للإصابة بسرطانات.

وتابع: «الأطباء بيبقوا عاجزين لما بيلاقي مريض غير قادر إنه يعمل المسحة فبيقوله يعمل شوية تحاليل وأشعات اللي بتكون أقل من تكلفة من المسحة ولما يعملها بتطمنه، لكن المسحة بتفيد كتير، ومعظم الأطباء بيضطروا يقولوا للمريض انت عندك اشتباه كورونا، كلمة اشتباه لمعظم الناس يعني مش كورونا ولا تطبق نصائح الطبيب بجدية».

ونصح استشاري الأمراض الصدرية، الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض بإجراء مسحة كورونا وضرورة توفيرها مجانا، لافتا إلى أن كورونا يتسبب إما في التهاب بالجهاز التنفسي العلوي، وتكون حالته بسيطة، أو التهاب رئوي، أي تصل كورونا للرئتين، والذي قد يؤدي للمضاعفات مثل الفشل التنفسي، نتيجة تحول العدوى البكتيرية، أو حدوث جلطات في الأوعية الدموية بسبب دفع الجسم بقوة أجسام مضادة، لذلك يتم إعطاء مرضى كورونا أدوية سيولة لمنع حدوث جلطات.