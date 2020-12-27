مدرب كمال أجسام: الوقوف على مسرح «مستر أولمبيا» بيكلف جبل فلوس

حالة من الغضب انتابت بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن طلب «بيج رامي» بطل «مستر أولمبيا 2020» لنحو نصف مليون جنيه من أحد البرامج التليفزيونية للظهور على شاشة القناة.

أوضح الكابتن مصطفى عزب، مدرب كمال الأجسام الدولي، أن ما ينفقه لاعبو كمال الأجسام للظهور بمستوى عضلي يؤهلهم لخوض البطولات، يضاهي ما ينفقه فريق كرة قدم كامل، لافتًا إلى تحملهم جميع هذه الأموال على نفقتهم الخاصة، بمعنى أن اللاعب قد يُحرم من المشاركة في بطولة بسبب عجزه عن توفير المكملات والطعام المطلوب، وهو أمر شاق على لاعبي كمال الأجسام الذين يخوضون المسابقات المحلية أو الدولية.

وتابع «عزب» المدرب المصري بالسعودية، أنه يرى أن طلب «رامي» مشروع جدًا، خاصة بعدما وصل إلى مستوى عضلي أهله للفوز بأكبر بطولة لكمال الأجسام في العالم، وهو أول مصري يفوز بلقب مستر أوليمبيا منذ أن أقيمت هذه البطولة، علما بأن هناك فنانين سواء مطربين أو ممثلين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة لدى ظهورهم في هذه البرامج.

عزب: لا داعي للانتقاد

وأضاف، أنه إذا كان هذا هو العرف فيجب إعطاء كل نجم أو بطل حقه كما ينبغي، خاصة وأن العائد من هذه الحلقة للقناة كبير جدًا، وإذا كان الأمر لا يرضي القائمين على القناة، فلا داعي للانتقاد والتشهير ببطل مصري تسعى جميع القنوات العالمية للتسجيل معه.

وتساءل: «عارفين يعني إيه بطل كمال أجسام؟»، «يعني شخص تعب وحرم نفسه من الأكل إللي بيحبه وصرف دم قلبه عشان يوصل للمستوى اللي بنشوفه، ولازم نعرف إن الوقفة على مسرح مستر أوليمبيا محتاجة جبل فلوس، لأن المستوى العضلي اللي بيوصله لاعب كمال الأجسام بيحتاج مصروف على الأكل والشرب والمكملات، بالإضافة للتدريبات الشاقة التي لا يتحملها أي شخص عادي، باختصار الموضوع محتاج عزيمة وقوة وفلوس».

يذكر أن البطل المصري رامي السبيعي حصل على لقب مستر أوليمبيا بعد مشاركته في المسابقة للمرة السابعة على التوالي، وكانت المرة الأولى في عام 2013، وحصل على المركز الثامن، وظل يشارك ويحسن مستواه العضلي إلى أن حصل على اللقب، ليصبح أول مصري وثان عربي بعد البطل اللبناني سمير بنوت، الذي حصل على اللقب عام 1983.