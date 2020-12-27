هل تخرج المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة في رأس السنة؟

نفى مصدر في وزارة السياحة والآثار، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن تحديد موعد خروج موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير، إلى متحف الحضارة في الفسطاط ليلة رأس السنة، لتكون الاحتفالية احتفاء بالعام الجديد.

وقال المصدر، لـ«الوطن»: «ملتزمون بقرارات إلغاء الاحتفالات ليلة رأس السنة، كإجراء احترازي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا».

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت أنّ إلغاء الاحتفالات ومنع إقامة أي سهرات فنية بالمنشآت السياحية ليلة رأس السنة، سببا رئيسيا وراء إرجاء خروج الموكب أكثر من مرة حرصا على سلامة المواطنين في مصر، وزوار مصر من السائحين الحريصين على حضور الفعالية التي تشهدها مصر للمرة الأولى عبر تاريخها، والتي يصطف فيها 22 ملكا وملكة من أعظم ملوك التاريخ، لينتقلوا لمقرهم الجديد حيث متحف الحضارة.

الموعد الجديد لخروج المومياوات

وعن الموعد الجديد الذي ستخرج فيه المومياوات، ولماذا لم يتم إرجاء خروج الموكب لما بعد انتهاء موجة كورونا الجديدة، أوضح المصدر أنّه لم يتم تحديد الموعد النهائي لخروج الموكب بعد، وهو قرار تشارك فيه عدة جهات وليست السياحة والآثار وحدها.

ولفت المصدر إلى أنّ الموكب بحاجة إلى تأمين على أعلى مستوى، تشارك فيه قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بخلاف اللمسات النهائية التي يتم وضعها من وزارات الإسكان على طول طريق الموكب والشركات المشاركة في تنفيذ الحدث، الذي لن يقتصر على مسار الموكب من التحرير إلى الفسطاط فقط، لكن سيشهد فعاليات أخرى موازية بمناطق أثرية بمختلف المواقع الأثرية، من أهرامات الجيزة للمتحف الكبير للمواقع الأثري، والأقصر وأسوان.

ويوجّه نخبة من كبار الفنانين، رسالة خلال الحفل للترويج للسياحة المصرية، تنقل مباشرة من مواقع عديدة بالجمهورية، كما أوضح المصدر أنّ خروج الموكب في هذا التوقيت، يأتي كرسالة ترويحية لكل من يتخذ قرار السفر ويخطط له بداية من أبريل المقبل، إذ يقدم له الموكب فكرة عن المنتج السياحي المصري.