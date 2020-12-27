انهيار أم الطفلة «ليلى» لحظة مغادرة الجثمان للمستشفى «فيديو»

أنهت أسرة الطفلة ليلي شريف خيري، التصاريح اللازمة لعملية الدفن، داخل معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، حيث خرجت الطفلة «ليلي» في سيارة إسعاف وخرج معها والدها.

وأصرت والدة الطفلة ولاء محمد مجدي، على التواجد داخل معهد الكبد، وظلت فترة تواجدها بالمعهد تبكي، وحاول أقاربها تهدأتها ولكن دون جدوى، إلى أن خرجت برفقة عدد كبير من أفراد الأسرة في سيارات ملاكي خلفهم.

وخيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة المنوفية، حزنا على وفاة الطفلة ليلى، مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهلها الصبر والسلوان.

وتوفت الطفله ليلي شريف خيري، إثر إجرائها عملية زراعة كبد في معهد الكبد القومي بالمنوفية، حيث قامت والدتها ولاء محمد جلال بالتبرع لها بجزء من كبدها، في عملية كبيرة شارك فيها عدد كبير من الأطباء بمعهد الكبد القومي واستمرت 12 ساعة.

وأكد شريف خيري زوج «ولاء» ووالد الطفله "«ليلي»، في تصريحات مقتضبة لـ«الوطن» وهو يبكي، «الحمد لله علي كل حال ربنا يرحمها ويصبرنا».

وأنهى فريق طبي بمعهد الكبد القومي بالمنوفية، الأسبوع الماضي، عملية جراحية لزراعة كبد للطفلة بالتبرع من والدتها، في عملية شغلت الرأي العام في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من إجراء العملية بعد وجود عدد من المشكلات الصحية للطفلة، التي تتمثل في وجود عيب خلقي في أحد الأوردة بالبطن، وهو ما صعب العملية، موضحا أن الأطباء نجحوا في إجراء العملية والتغلب علي كافة الصعوبات التي واجهتهم.

ورغم صعوبة العملية وخطورتها، إلا أن خوف الأم على ابنتها جلعها تقدم على التبرع بجزء من الكبد وتجري العملية، في محاولة منها لإنقاذها، لكن مشيئة الله كان لها رأي آخر، لتفقد الأم كل ما بقى لها.