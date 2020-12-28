رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لخدمة 765 ألف مشترك بدمياط

نجح قطاع دمياط إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد الهندسات التابعة له 11 هندسة شاملة 75 قرية بإجمالي مشتركين بالقطاع 765 ألفا منهم 520 ألف مشترك على مسبوق الدفع في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك وتحسين الخدمة للمشتركين بالخطة الاستثمارية والطموحة.

تزويد المقار بالأثاث والمهمات

واستحداث القطاع 21 مقرا للشبكات بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات.

خفض متوسط زمن الأعطال

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل، ما انعكس على رضاء العملاء لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة مع تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية مع الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

قطاع دمياط يضم هندسات كل من «شمال دمياط وجنوب دمياط والشعراء وعزبة البرج ودمياط الجديدة وفارسكور والروضة وكفرسعد وكفر البطيخ ورأس البر والزرقا».

مشروعات قومية بمدينة دمياط للأثاث

وتمثل مدينة دمياط للأثاث البالغ مساحتها 330 فدانا بمنطقة شطا أحد أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام الدولة بهدف دعم الصناعة الحرفية بمدينة دمياط لتصل إلى المنافسة العالمية في هذا المجال.

مراحل المدينة

المرحلة الأولى عبارة عن مجموعة من الهناجر بإجمالي 54 هنجرا و1384 ورشة تتراوح بمساحات مختلفة من (50 و100 و150) مترا وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل لهذه المرحلة.

المرحلة الثانية عبارة عن مجموعة من «المصانع +مول تجاري+ فندق كبير» تحت التنفيذ

ويبلغ إجمالي أحمال مدينة الأثاث 75 ميجا وات.