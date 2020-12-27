الأوقاف عن تعيين 10 قيادات نسائية بهيكلها الإداري: العبرة بالكفاءة فقط

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزراة الأوقاف، تعليقا على تعيين 10 قيادات نسائية بوزارة الأقاف، إن أعلى درجة وظيفية بالوزارة الآن هي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، فلأول مرة تشغل سيدة هذا المنصب، بالإضافة إلى 9 قيادات أخرى ما بين وكيل وزارة ومدير عام.

وأكمل «اعتقد أن هذه وظائف سيادية، فبينهم 2 وكلاء وزارة و7 مديري عموم، واعتقد أن هذه أعلى وظائف موجودة بوزارة الأوقاف، وأعلى وظائف بالهيكل الإداري الجديد، والذي أقر حديثا، وهذه بادرة تحدث للمرة الأولى بوزارة الأوقاف»، مؤكدا أن الأوقاف لا تفرق بين الرجل والمرآة والعبرة بالكفاءة.

وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «التاسعة»، من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على شاشة «الأولى»، أن القطاع الديني أيضا بوزرة الأوقاف به سيدات تعمل بهذا القطاع، سواء كقيادات أو في مناصب ووظائف أخرى، فمدير عام القروض والمؤسسات بالقطاع سيدة، ومدير عام الملكية أيضا سيدة، مؤكدا أن القطاع الديني يضم سيدتين من القيادات في مناصب مديري عموم ويرأسهما وكيل وزارة، فضلا عن تواجد قيادات وسطى وقيادت إشرافية من السيدات.

الأوقاف لا تفرق بين الرجل والمرآة والعبرة بالكفاءة

وأكد «طايع» أن وزارة الأوقاف في الآونة الأخيرة، لا تفرق بين الرجل والمرآة، ولكن العبرة والعلة والمعيار الوحيد هو الكفاءة، وهناك كفاءات من السيدات لا يمكن أبدا أن يغفل دورهن.

ليس بالجديد على الإسلام

وأشار إلى أن تعيين قيادات نسائية، أمر ليس بالجديد على الإسلام، فأول قائدة في الإسلام كانت «رفيدة» التي كانت تعالج المرضى والأسرى، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة دورا أكبر للمرآة بالمعاهد الأزهرية وجميع قطاعات وزارة الأوقاف، لأنه لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في اختيار القيادات والكفاءات حسب الجنس أو النوع، فالعبرة تكون بالأساس بقوة الشخصية والقدرة على القيادة ومدى الكفاءة العلمية.

واستطرد «كم من الرجال لا يحملون مواصفات تجعلهم قادة، وكم من النساء من يحملن مواصفات القيادة ويسبقن الرجال في هذا العمل».