غدا.. «الرياضة» تعلن طرح 1500 دراجة هوائية جديدة بأسعار مخفضة

تستكمل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة «دراجتك..صحتك» غدًا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، بالإعلان عن المرحلة الثالثة للمبادرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة، بمقر مركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة بالجزيرة، بحضور نخبة من رموز المجتمع.

أسعار الدراجات تتراوح بين 1800 إلى 2400 جنيه

وكشفت مصادر، لـ«الوطن» أنَّ الوزارة ستطرح في هذه الدفعة، نحو 1500 دراجة هوائية بأسعار مخفضة تتراوح أسعارها ما بين 1950 جنيه الى 2400 جنيه حسب نوع الدراجة.

وأكّد أشرف صبحي وزير الرياضة، أنَّ المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل توجيهات الرئيس لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين كل فئات المجتمع، وتكريس الجهود لجعل الرياضة اُسلوب حياة بين المصريين.

وأضاف وزير الرياضة، أنَّها ستطرح الدراجات للجمهور بأسعار مخفضة وأقل من سعر السوق وتقديم كل التسهيلات عند سداد أسعار الدراجات.

وأضاف «صبحي»، أنَّ مبادرة «دراجتك.. صحتك» الهدف منها استخدام الدراجة في إطار خطة الدوله للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، من باب المساهمة والمشاركة فى تطبيق نظام التباعد الاجتماعي، وتقليل انتشار وتجنب العدوى، فضلًا عن رفع معدلات اللياقه البدنية والصحيه للمصريين، وكذلك تغيير ثقافه وسائل الانتقال اليومي، بين المواطنين وتشجيعهم وحثهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأوضح أنَّ المرحله الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» من أهم بنودها، التعاقد مع شركه «فوري» لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في عمليات الشحن، لتسليم الدراجات الهوائية لجميع الائزين بها في محافظات الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدَر قرارًا لتشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع المبادرة القومية للدراجات الهوائية تضم المتخصصين من وزارة الشباب والرياضة، كما تمّ التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطوره التابع للهيئة العربيه للتصنيع، لإنتاج وتوريد 7100 دراجه هوائية في 2021-2020.