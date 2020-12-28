«بنها الجامعي» تنفي إصابة 20 من طاقم التمريض والعاملين بكورونا

نفى الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، ما نُشر بشأن إصابة 20 فردًا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذى للمستشفيات، في بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها، إن ما نُشر غير صحيح وعار تماما من الصحة، حيث لم يثبت إصابة هذا العدد من العاملين بالمستشفى بالفيروس كورونا ، مشيرًا إلى تخصيص غرفة منذ الموجة الاولي للتعامل مع المرضى الذين يعانون من عرض الارتفاع في درجة الحرارة للتعامل معهم بشكل منفصل عن مرضى العيادات الخارجية.

وأضاف أن أي عامل أو فرد من طاقم التمريض يُمنح إجازة عارضة للراحة فور شعوره بأي أعراض للبرد، وذلك كنوع من الإجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين داخل المستشفى.

وأكد «عيسوي» انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى بالعيادات بشكل منتظم، وكذلك تواجد كافة الأطباء، مضيفًا أن الخدمة الصحية لم تتوقف يومًا واحدًا داخل المستشفى رغم أعمال التطوير التي شهدها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، ورافقه الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع المحافظ أعمال التطوير بها ووجه المحافظ لمقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير،

وأوضح المحافظ أن المسؤولين بالمستشفي تعهدوا بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال أسبوع وزيادة عدد الأسرّة بها إلى 25 سريرًا.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، واستمع من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استقبال حالات كورونا، حيث أكدت أن طاقة المستشفى 114 سريرًا، وكل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضًا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال مصابي الفيروس، ووجه المحافظ بزيادة عدد أسرّة العناية المركزة.