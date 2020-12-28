بكارنيه ومسدس صوت.. «الضابط المزيف» نصب 3 كمائن لسرقة أهالي عين شمس

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الضابط المزيف في عين شمس عاطل عن العمل، ويقضي أغلب ساعات يومه على المقاهي في الصباح، ويباشر نشاطه الإجرامي ليلا، بسرقة المارة بالإكراه، منتحلًا صفة ضابط شرطة.

ويعتمد «الضابط المزيف»، على استيقاف المارة، وسؤالهم عن بطاقة الرقم القومي، للكشف عن الصحيفة الجنائية لكل منهم، مدعيا أنه يرسل صورة البطاقة على واتساب لمديرية الأمن، لإفادته بنتيجة الفحص الجنائي الخاص بالأحكام القضائية والسجل الجنائي.

خدعة الأحكام الغيابية

أوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يستغل الضحايا، عندما كان يطلب الانتظار لحين ترحيلهم إلى قسم الشرطة، وكانوا يستعطفونه لإطلاق سراحهم، عندها كان يلمح لهم على مبالغ مالية، وكانوا يستجيون له، خشية تعرضهم للمضايقات، ويدفعون ما لديهم من نقود حتى يفرون من سطوة وظلم «الضابط المزيف» الذي كان يخدعهم بوجود أحكام غيابية عليهم، وأنهم سيعرفون تفاصيل تلك الأحكام، فور وصلولهم إلى أقسام الشرطة.

مسدس صوت لإرهاب الضحايا

كارنية عليه صورة المتهم، وهو يرتدي ملابس ضابط شرطة برتبة رائد، ومسدس صوت، أدوات كان يستخدمها «الضابط المزيف» في خداع ضحاياه، وتحفظت القوة الأمنية على تلك المضبوطات عندما ألقت القبض عليه، وتم تحريزها، وأحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة انتحال صفة ضابط شرطة، والسرقة بالإكراه، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كواليس سقوط «الضابط المزيف»

انتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى المتهم خلال إيقافه شابا في شارع محمود حسن، وعندما اقتربت منه حاول الهرب، فتمت مطاردته، وتبين أنه عاطل يدعى «س. ع. ا.» 48 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 1343 لسنة 2013، السلام ثان، سرقة بالإكراه.

وعثر بحوزة المتهم، على سلاح ناري «طبنجة صوت معدلة عيار 9ملي»، بدون طلقات، وكارنيه موظف مدني مزور، منسوب صدوره لوزارة الداخلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع السرقة، إذ أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين عقب استيقافهم وتفتيشهم، بعد انتحال صفة ضابط مباحث.

وقال المتهم، إنه ارتكب 3 جرائم سرقة بالإكراه، جمع خلالها مبالغ مالية بلغت 1800 جنيه، وهاتف محمول، وساعة، وأرشد عن مواصفات الضحايا، وتمكنت المباحث من الوصول إليهم، وباستدعائهم تعرفوا على المتهم.