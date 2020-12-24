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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني 2021 محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
01:35 م | الخميس 24 ديسمبر 2020
امتحانات

امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول2020/2021 لمرحلة التعليم الفني الثانوي التجاري والصناعي والفندقي عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

 

 

في وقت سابق إعتمد محافظ القليوبية جداول إمتحانات المرحلة الإبتدائية التي تبدأ من الاثنين الموافق 4 يناير 2021 حيث  تنطلق امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي المجتمعي يوم الاثنين 4 يناير وتستمر حتى الأربعاء 6 يناير أما الصف الرابع الابتدائي فمن المقرر لهم يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 18 يناير ومن يوم الأحد الموافق 10 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 18 من الشهر نفسه، تستمر اختبارات الصف الخامس الابتدائي أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الاثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 يناير

اما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم من السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

 

 

 

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