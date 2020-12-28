100 ألف وظيفة في القطاع الخاص تنتظر شباب الخريجين في 2021

العمل على قدم وساق، يسير في عدد من الوزارات الحكومية ، من بينها وزارتا القوى العاملة والشباب الرياضة، لإستقبال عام 2021 بكل جدية وحيوية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على الإهتمام بالانسان المصري وتوفير حياة كريمة له ،وتنفيذ لمبادئ وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، ومن بينها توفير فرص عمل ووظائف للشباب .

وزارات الحكومة تتنافس لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب

وكشفت مصادر حكومية، إن وزارات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتنافس فيما بينها، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والرئيس السيسي، بضرورة تشغيل الشباب من كل فئات المجتمع، وإستمرار تخفيض معدلات البطالة.

وأضافت المصادر لـ« الوطن» أن وزارتي القوى العاملة والشباب، بصدد عقد العديد من البروتوكولات وتنفيذ برامج ومبادرات قومية، هدفها تشغيل وإلحاق اكثر من 100 ألف شاب من شباب الخريجين، في منشآت القطاع الخاص، في جميع المحافظات على مراحل ودفعات خلال عام 2021 .

الالتحاق بالوظائف من خلال المواقع الإلكترونية والتقديم المباشر

وأشارت المصادر الى أن فرص العمل التي سيتم توفيرها وطرحها ، سيتم التيسير للالتحاق بها ، من خلال التقديم لها عبر المواقع الرسمية الإلكترونية للوزارتين، أو من خلال التقديم مباشرة في الدواوين العامة لهما ، بالإدارات المركزية للتشغيل بها، أو من خلال ملتقيات التوظيف بالمحافظات.

وأوضحت المصادر أن فرص العمل ستكون متاحة لأصحاب جميع المؤهلات الدراسية ، وسيكون منها نصيب كبير لا يقل عن 50% للإناث وذوي الاحتياجات الخاصة، واصحاب التحدي من الجنسين ، في حرف ومهن تتناسب مع طبيعة الاعاقات لديهم .

كما لفتت المصادر إلى أن اهم المهن والحرف التي ستكون متاحة في أكثر من 3500 منشأة ما بين شركات ومصانع ومكاتب ومطاعم وكافيتريات بالقطاع الخاص هي التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء وحراسة وافراد امن ، وافراد تتوافر فيهم صفات لشركات نقل الأموال ومندوبين مبيعات، وكاشيرات، وأكدت المصادر أن هناك مهن سيتم فيها إشتراط الخبرة ، وأخرى بدون خبرة ، ولكل منهما رواتب محددة .

واوضحت المصادر أن الرواتب لن تقل عن 1200 جنيه ، يضاف اليها ساعات السهر والساعات الاضافية ، ومقابل الوجبات والاقامة للمغتربين، وقد تصل المرتبات الى5 الاف جنيه شهريا ، في بعض المهن بحسب الخبرة وطبيعة الوظيفة والمؤهل الدراسي.